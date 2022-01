Saksassa pienet oppilaat tekevät itse koronatestejä, osassa Yhdysvaltoja palattiin etäopetukseen – näin koulut alkoivat eri maissa

Koululaisten joululomat ovat ohi monissa maissa, ja edessä on paluu korona-arkeen. Eri puolilla maailmaa päättäjät kipuilevat, pitäisikö opetus järjestää etänä vai luokissa.

Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö haluaisi aloittaa kevätlukukauden etäopetuksella. Asiaa käsitellään tänään perjantaina iltapäivällä koronaministerityöryhmän kokouksessa.

Kokosimme esimerkkejä siitä, miten koulut käynnistyvät ulkomailla.

Saksa luottaa pikatesteihin

Saksassa koulujen kevätlukukausi alkoi tällä viikolla. Uusi opetusministeri Bettina Stark-Watzinger tviittasi maanantaina, että lähiopetuksessa on kyse oppilaiden tasa-arvosta ja että on tehtävä kaikki mahdollinen, että koulut pysyisivät auki.

Esimerkiksi Berliinissä opettajien ja oppilaiden täytyy tehdä koronatesti kolme kertaa viikossa. Ensimmäisellä joululoman jälkeisellä viikolla oppilaat testataan päivittäin (siirryt toiseen palveluun). Testit tehdään koulujen tiloissa. Rokotettuja ja koronataudista parantuneita ei tarvitse testata.

Kasvomaskit ovat pakollisia kaikilla luokka-asteilla.

Peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa on käytössä kolmiportainen järjestelmä tartuntamäärien arviointia varten. Eri tasoille on määritelty noudatettavat hygieniatoimenpiteet.

New Yorkissa lapset pääsivät lomien jälkeen takaisin kouluihin. Kuva: Justin Lane / EPA

Tanska kehottaa rokottamaan oppilaat

Tanskassa koulut palasivat lähiopetukseen tällä viikolla. Joulukuun 15. päivästä alkaen oppilaat olivat etäopetuksessa koronaviruksen omikronmuunnoksen nopean leviämisen takia.

Lapsi- ja opetusministeri Pernille Rosenkrantz-Theil sanoi tiistaina uutistoimisto Ritzaun (siirryt toiseen palveluun) mukaan, että lapset on turvallista lähettää takaisin kouluun.

Hänen mukaansa nyt on olemassa parempia keinoja koronaviruksen leviämisen torjumiseksi kuin vuosi sitten, jolloin koulut laitettiin säppiin osana laajempia sulkutoimia.

Opetusministeri myös kehotti vanhempia ja lapsia ottamaan koronarokotteet.

Tanskassa yksi työkalu koulujen auki pitämiseksi ovat vapaaehtoiset koronaviruksen pikatestit. Opettajia ja kaikkia oppilaita ensimmäisestä luokasta alkaen kehotetaan tekemään kaksi pikatestiä viikossa. Esimerkiksi Kööpenhamina tarjoaa (siirryt toiseen palveluun) oppilaille kaksi ilmaista pikatestiä joka viikko.

Vanhempia pyydetään välttämään koulujen sisätiloihin tulemista. Heidän tulee saattaa lapsensa vain koulun pihalle asti. Eri luokilla olevat oppilaat pyritään pitämään omissa ryhmissään, jotta kohtaamisia voidaan vähentää.

Espanjan kouluissa jatketaan lähiopetusta lukukauden alkaessa maanantaina. Nämä lapset olivat saapumassa kouluun Murciassa syyslukukauden ensimmäisenä päivänä viime syyskuussa. Kuva: Marcial Guillen / EPA

Espanjassa yhteisymmärrys lähiopetuksesta

Espanjassa koululaiset ja opiskelijat jatkavat lähiopetuksessa maanantaina lukukauden alkaessa. Asiasta ilmoitettiin tiistaina. Vielä viime viikolla spekuloitiin etäopetuksen antamista vanhemmille opiskelijoille.

Kaikki Espanjan 17 aluetta (siirryt toiseen palveluun)äänestivät lähiopetuksen puolesta. Tällainen yksimielisyys alueiden välillä on poliittisesti jakautuneessa maassa harvinaista.

Lähiopetuksessa maskien käyttö on pakollista, ja luokissa on huolehdittava riittävästä ilmastoinnista.

Opetusministeri Pilar Alegrían viesti vanhemmille on, että varovaisuutta on noudatettava, mutta pelkoa ei pidä lietsoa.

Espanjassa sekä opettajien ammattiliitot että vanhempien järjestöt ovat vaatineet lähiopetusta.

Kouluissa noudatetaan jatkossakin täyttä karanteenikäytäntöä, jos luokassa todetaan tartunta. Ennen joululomia 1,3 prosenttia Espanjan koululuokista oli karanteenissa.

Yhdysvalloissa opetuksen järjestäminen vaihtelee paljon

Yhdysvalloissa opetustilanne vaihtelee paljon eri osavaltioissa ja kaupungeissa. Koronatartuntojen määrä on kolminkertaistunut kahden viikon aikana. Tämän takia osassa Yhdysvaltoja koulujen joululomia on pidennetty ja joissakin kaupungeissa on palattu etäopetukseen.

Monissa osavaltioissa ja kaupungeissa kuitenkin annetaan lähiopetusta. New Yorkissa julkiset koulut on avattu niiden noin miljoonalle oppilaalle. Lasten ja nuorten on tehtävä koronatestejä kotona ja kouluissa. Satunnaisotannalla kouluissa tehtävien pikatestien määrää suunnitellaan tuplattavaksi.

New Yorkin pormestari Eric Adams on vakuuttanut, että koulut pysyvät auki ja niissä on lapsille turvallista. Luokissa on käytössä maskipakko ja muita turvatoimia.

Koulujen työntekijöillä on rokotepakko eli heidän on joulukuun 27. päivästä asti pitänyt esittää todistus vähintään yhdestä saadusta rokotteesta. Työntekijöillä on puolitoista kuukautta aikaa hankkia toinen rokoteannos. Rokottamattamattomat työntekijät eivät saa tulla työpaikalle.

Esimerkiksi Detroitissa, Clevelandissa ja Milwaukeessa on tällä viikolla siirrytty etäopetukseen tai opetus on peruttu. Syynä on sekä henkilöstöpula että huoli omikronmuunnoksen leviämisestä.

Chicagossa on puolestaan käynnissä opettajien ammattiliiton ja kaupungin kiista, jonka takia koulut ovat kolmatta päivää kiinni. Opettajien ammattiliitto äänesti palaamisesta etäopetukseen ja käski opettajia pysymään kotonaan.

Chicagon viranomaiset vaativat kouluja pidettäväksi avoinna, koska etäopetuksen katsotaan olevan haitallista opintomenestykselle, lasten henkiselle hyvinvoinnille ja oppilaiden väliselle tasa-arvolle.

Ruotsin linja muita kevyempi

Ruotsissa lähiopetus jatkuu peruskouluissa, toisella asteella ja aikuiskoulutuksessa.

Yleinen ohje etätyön suosimisesta ei koske opetusta. Ruotsin kouluviraston mukaan rehtorien pitää kuitenkin varmistaa, että opettajat ja muu koulujen henkilökunta voivat tehdä etätöitä mahdollisuuksien mukaan. Esimerkiksi suunnittelutyöt pitäisi voida tehdä etänä.

Koulujen työntekijöillä pitää olla mahdollisuus säilyttää turvavälit kokouksissa ja yleisissä tiloissa. Suuria kokoontumisia tulee välttää.

Oppilaitosten ja päiväkotien pitää varmistaa, että tilojen ilmanvaihto toimii ja on mitoitettu tiloissa oleskelevien määrän mukaisesti.

Ruotsin opettajaliitto toivoo, että maassa otettaisiin käyttöön pikatestit oppilaille, kertoo Aftonbladet-lehti (siirryt toiseen palveluun).