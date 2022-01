Herätys: Pääministeri Marin kommentoi koronaratkaisuja Ykkösaamussa | Omikron huolettaa HUSissa | Venäjän Nato-vaatimukset "mahdottomia"

Pääministeri Sanna Marin kertoo myöhään iltaan saakka istuneen hallituksen koronaryhmän ratkaisuista

HUSin long covid -klinikka jännittää omikronia, mutta on toiveikas saaduista tuloksista

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin long covid -osasto saa noin neljä uutta lähetettä päivässä. Yksikkö on hoitanut pitkittyneestä koronataudista kärsiviä potilaita viime kesästä saakka. Klinikalla jännitetään nyt, missä määrin omikronvariantti aiheuttaa long covidia. Epävarmuudesta huolimatta osaston ylilääkäri valaa uskoa tulevaan : tähän mennessä on havaittu, että pitkittyneen koronan oireet kyllä helpottuvat ajan kanssa.

Tutkijat: Venäjän Natoa koskevat vaatimukset voivat vaikuttaa mutkan kautta

Ylen haastattelemat asiantuntijat katsovat , että Venäjä on Ukrainaa uhkaamalla pakottanut lännen neuvottelemaan Euroopan turvallisuustilanteesta. Venäjä vaatii, että sotilasliitto Naton pitää lopettaa itälaajeneminen ja rajoittaa toimintaansa Venäjän lähialueilla.

Länsimaille tilanne on ryhdistäytymisen paikka, koska epämukava tilanne saattaa houkutella tekemään Venäjälle myönnytyksiä. Vaikka sotilasliitto ei lupaisikaan Venäjälle lopettaa uusien jäsenmaiden ottamisen, muilta jäsenmailta saattaa halu laajenemiseen loppua. Se olisi huono uutinen Suomelle ja Ruotsille.

Häpeä ja koulutuksen puute vaikeuttavat lasten kehotunnekasvatusta päiväkodeissa

Kehotunnekasvatusta voi antaa lapsille esimerkiksi puhumalla, lukemalla ja laulamalla. Väestöliitto on koonnut aiheeseen liittyviä kirja- ja laululistoja verkkosivuilleen. Kuvituskuva.

Kehotunnekasvatus on pienten lasten seksuaali- ja turvataitokasvatusta, joka sisältää lapsen tasoista tietoa kehosta, tunteista ja oikeuksista. Esimerkiksi tietyistä kehon osista puhuminen niiden yleisillä nimillä on monelle ammattikasvattajalle edelleen vaikeaa. Väestöliitto on viimeisen kolmen vuoden aikana kouluttanut tuhat ammattikasvattajaa kehotunnekasvatukseen. Seuraavaksi järjestö laatii kehotunnekasvatuksesta oman opetussuunnitelman 1–9-vuotiaille lapsille.