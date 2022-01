Kazakstanin turvallisuuspalvelun erotettu johtaja otettu kiinni – epäillään maanpetoksesta

Mäsimov on tunnettu maan entisen, pitkäaikaisen presidentin Nursultan Nazarbajevin läheisenä liittolaisena. Nazarbajevin kerrotaan olevan maan pääkaupungissa Nur-Sultanissa.

Tähän mennessä Nazarbajev ei ole ollut koko kriisin aikana kertaakaan julkisuudessa. Hänen on spekuloitu mahdollisesti paenneen ulkomaille.

Kazakstanin levottomuudet alkoivat vuodenvaihteen jälkeen maan länsiosissa nestekaasun paikallisten hintojen noustua, ja nyt maa on poikkeustilassa. Kazakstanin sisäministeriö kertoi lauantaina, että 26 mielenosoittajaa on tapettu ja yli 4 400 on pidätetty. Lisäksi 18 poliisin kerrotaan kuolleen.