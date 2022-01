Ravintola-alan mielestä hallitus ei uskalla puuttua rokottamattomuuteen – aukiolorajoitusten sijaan etujärjestö vaatii tiukennusta koronapassiin

Ravintoloille on tulossa jälleen uusia rajoituksia, ja myös täyssulkua on väläytetty. Alan edunvalvojan mukaan tilanne on täysin kestämätön.

Timo Lapin mukaan hallitus ei uskalla riittävän tehokkaasti puuttua pahenevan koronatilanteen perussyyhyn – rokottamattomuuteen. Lappi kuvattiin joulukuussa Maran tilaisuudessa Helsingissä. Kuva: Silja Viitala / Yle