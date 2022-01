OAJ:n puheenjohtaja: Kaikkien oppilaiden koronatestaaminen viikoittain on valtava urakka – "Valtiovallan tehtävä huolehtia"

Puheenjohtaja Luukkaisen mukaan on epäselvää, miten huolehditaan, että kaikki oppilaat varmasti testattaisiin kotona.

– Sehän on valtava homma. Pelkästään perusopetuksen piirissä on Suomessa yli puoli miljoonaa lasta, Luukkainen toteaa.

Luukkaisen mukaan kysymysten ratkaiseminen on valtiovallan tehtävä. Hän myös näkee, että oppilaiden testit tehtäisiin nimenomaan kotona eikä kouluissa.

– Olen ymmärtänyt, että oppilaiden testit on ajateltu tehtävän kotona. Se on myös OAJ:n näkemys. Koti on oikea paikka tehdä testi, Luukkainen sanoo.