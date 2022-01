Vaaratiedote Sysmään

Ra­vin­to­la-alan mielestä hallitus ei uskalla puuttua ro­kot­ta­mat­to­muu­teen – au­kio­lo­ra­joi­tus­ten sijaan etujärjestö vaatii tiukennusta koronapassiin

Ravintoloille on tulossa jälleen uusia rajoituksia, ja myös täyssulkua on väläytetty. Alan edunvalvojan mukaan tilanne on täysin kestämätön.