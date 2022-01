Dna-kartoitusten tekeminen on yleistynyt vauhdilla viime vuosina – myös yhä useampi nuori on kiinnostunut perimästään ja sukututkimuksesta

Yritysten kuluttajille markkinoimien dna-kartoitusten tekeminen on yleistynyt Suomessa merkittävästi viime vuosina. Kartoituksen on tehnyt tähän mennessä vähintään 40 000 suomalaista. Palveluiden käyttäjät pyrkivät esimerkiksi löytämään elossa olevia sukulaisia tai vahvistamaan jo olemassa olevaa sukututkimusta.

Kartoitusta tehdessä on hyvä varautua henkisesti myös yllätyksiin. Testit ovat paljastaneet muun muassa karanneita isiä, uskottomuuden kautta syntyneitä sisaruksia, sukusolujen luovuttajia sekä jälkeläisiä, joista isät eivät ole olleet tietoisia, kertoo fysiikan tohtori ja geneettisen sukututkimuksen asiantuntija Marja Pirttivaara .

Suurimmissa kartoituksia tekevissä kansainvälisissä yrityksissä, kuten MyHeritagessa ja Family Tree DNA:ssa, testattuja käyttäjiä on kuitenkin jo runsaasti. On siis hyvin todennäköistä, että uusi suomalainen käyttäjä löytää näistä palveluista paljonkin tietoa omista sukulaisuussuhteistaan.

Testit kiinnostavat myös nuoria

– Lisäksi on iso joukko henkilöitä, jotka teettävät dna-testin lähinnä uteliaisuuttaan.

Pirttivaaran mukaan naiset ja miehet tekevät dna-kartoituksia suurin piirtein yhtä paljon. Perinteistä sukututkimusta ovat tehneet pääosin keski-ikäiset ja sitä vanhemmat ihmiset, mutta geneettinen sukututkimus on tuonut sukututkimuksen pariin myös nuorempia sukupolvia.

Pirttivaara tietää, että Suomessa on myös lapsia, jotka haluaisivat tehdä geneettistä sukututkimusta, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa analysoitavissa testeissä ikärajana on 13 vuotta. Silloinkin tarvitaan huoltajan allekirjoitus.

Yksityisyys- ja käyttöehdot kannattaa syynätä

Kuluttajille suunnattuja dna-testejä on ollut tarjolla 2000-luvun alusta alkaen, mutta niiden tekeminen on yleistynyt merkittävästi vasta viimeisen viiden vuoden aikana testien lisääntyneen tarjonnan ja edullisempien hintojen myötä, kertoo sukututkimuskouluttaja Riikka Piironen.

Asiantuntija Marja Pirttivaara suosittelee tekemään dna-testin sellaisen suuren yrityksen kautta, jolla on jo paljon käyttäjiä ja luotettavaksi vakiintunut maine. Erilaisia dna-testejä on hänen mukaansa olemassa jopa satoja. Lisäksi on palveluja ja sovelluksia tulosten analyysiin.