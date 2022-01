Kazakstanin terveysministeriö: Protesteissa kuolleiden määrä yli 160

Kazakstanin levottomuuksissa on kuollut ainakin 164 ihmistä, kertovat useat uutistoimistot. Tieto perustuu Kazakstanin terveysministeriön lausuntoon, josta on kerrottu maan valtiontelevisiossa.

Määrä on selvästi suurempi kuin aiemmat tiedot: Lauantaina kerrottiin, että kuolleita olisi 26 siviiliä sekä 16 poliisia ja sotilasta.

Eniten ihmisiä kuoli maan suurimmassa kaupungissa Almatyssa. Venäjän valtiollisen Sputnik-uutistoimiston mukaan kuolleista kaksi oli lapsia. Lisäksi satojen ihmisten on kerrottu loukkaantuneen, ja lähes 6 000 on pidätetty.

Kovia käskyjä ja Venäjän sotilaita

Sunnuntaina Kazakstanin viranomaiset ilmoittivat saaneensa tilanteen hallintaan. Presidentti Kasym-Žomart Tokajev on syyttänyt levottomuuksista ulkomailta ohjailtuja terroristeja. Hän antoi perjantaina poliisille ja armeijalle luvan ampua mielenosoittajia ilman varoitusta.

Perjantaina Kazakstaniin saapui Tokajevin kutsumana myös Venäjän johtaman CSTO-turvallisuusjärjestön joukkoja. Niiden tehtävänä on vartioida strategisia kohteita. Uutistoimisto Tassin mukaan CSTO-operaatiota johtavan venäläiskenraali sanoo, että joukot pysyvät maassa, kunnes tilanne on täysin vakaa.

Kazakstania on hallinnut sama puolue sitten Neuvostoliiton romahduksen, ja hallinto on esiintynyt aiemmin varsin yhtenäisenä. Tämän viikon kriisi on saanut rivit kuitenkin rakoilemaan. Tokajev erotti Nazarbajevin maan turvallisuusneuvoston johdosta ja tämän liittolaisen Kärim Mäsimovin tiedustelupalvelun johdosta.