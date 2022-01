Kaksi kuoli kolarissa Konginkankaalla – Nelostie poikki, poliisi ohjaa liikennettä

Kaksi ihmistä on kuollut ja neljä joutunut sairaalaan kahden henkilöauton nokkakolarissa Nelostiellä Äänekosken Konginkankaalla, kertoo Sisä-Suomen poliisi.

Kolarissa kuoli kaksi Etelä-Suomesta kotoisin olevaa miestä. Neljä muuta ihmistä on kuljetettu Jyväskylän keskussairaalaan.

Nelostie on suljettu onnettomuuden takia liikenteeltä, ja paikalla on käytössä kiertotie. Poliisi ohjaa liikennettä. Kiertotie on Keski-Suomen pelastuslaitoksen mukaan käytössä useamman tunnin ajan.