Puolustusministeri Kaikkonen: Venäjän vaatimat turvatakuut eivät vaikuta Suomen liikkumatilaan Naton suuntaan

Suomen turvallisuustilanne ei ole heikentynyt, vaikka Venäjä on lisännyt sotilaallista jännitystä Euroopassa, mutta Euroopan turvallisuuteen Venäjän uhittelulla on ollut vaikutusta, arvioi puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.).

– Suomen lähialueilla on rauhallista, ei mitään välitöntä uhkaa ole päällä. Mutta kun Euroopassa on jännitteitä, varsinkin Ukrainan ympärillä tällä hetkellä, niin kyllä sillä heijastusvaikutuksensa on koko Eurooppaan, Kaikkonen arvioi.