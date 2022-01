Apulaisulkoministerien "monimutkaiset, mutta asialliset" keskustelut pohjustivat Venäjän ja Yhdysvaltojen maanantain neuvotteluita

Kaikkonen: Venäjän vaatimuksilla ei vaikutusta Suomen Nato-optioon

– Tämä on yksi aihe, mistä ensi viikolla keskustellaan. En usko, että tätä ovea meiltä suljettaisiin. Tästä on saatu tuoreet takeet ja arviot viimeksi Naton suunnasta.

– On tietysti Suomelle tärkeää, että nämä asiat pysyvät meidän omissa käsissämme. Vaikka meillä ei ole välittömiä ajatuksia muuttaa linjaamme tässä suhteessa, niin on tärkeää, että meillä on liikkumatila olemassa nyt ja tulevaisuudessa, Kaikkonen sanoo.

Blinkenillä ei ole suuria odotuksia neuvotteluista

– Sitä on erittäin vaikea nähdä tapahtuvan, kun käynnissä on eskalaatio, jossa Venäjällä on ase Ukrainan ohimolla: 100 000 sotilasta lähellä rajaa ja mahdollisuus kaksinkertaistaa se määrä hyvin lyhyessä ajassa, Blinken sanoi ABC-kanavan This Week -ohjelman haastattelussa.