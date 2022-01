Hytti nro 6 jäi ilman Golden Globe -palkintoa

Järjestön rahankäyttöä on kuitenkin kritisoitu) ja sitä on syytetty jopa korruptiosta. Elokuva-alalla on myös huomattu, ettei järjestö edusta riittävää etnistä monimuotoisuutta. Kohujen seurauksena yksikään televisioyhtiö ei ole osoittanut halukkuutta lähettää palkintojuhlaa kanavillaan. Golden Globet on perinteisesti nähty NBC:n välittämänä.