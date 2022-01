Sysmän vesijohtoverkostossa mahdollinen uusi vuotokohta – veden juoksutus lopetettava toistaiseksi

Rikkinäisen kohdan paikallistaminen vie jonkin aikaa ja kuntalaisia kehotetaan lopettamaan veden juoksutus, kunnes vuotokohta on tukittu. Sysmän kunta tiedottaa erikseen, kun veden valuttaminen voidaan jälleen aloittaa.

Sysmän vesijohtoveteen pääsi viikonloppuna jätevettä talousvesi- ja viemäriverkostossa tapahtuneen putkirikon vuoksi. Sunnuntaina 9. tammikuuta alkanut vesiputkiston desinfiointi on tehty, mutta veden käyttökielto jatkuu vielä useita päiviä.

– Vettä on keitettävä siihen asti, kunnes vesi on tutkimusten kautta todettu puhtaaksi. Noin 10 päivää tästä maanantaista on se vähimmäisaika, jolloin vettä ei saa käyttää tai sitä joudutaan keittämään. Tämä poikkeusjärjestely koskee suurin piirtein 500–600 kotitaloutta.