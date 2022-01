Määräsikö johtaja huumekieltoja ja virtsatestejä rikosten tekemisen tehostamiseksi? Laaja United Brotherhood -oikeudenkäynti alkoi Helsingissä

Helsingin hovioikeus on alkanut käsitellä laajaa, rikollisjärjestö United Brotherhoodiin liittyvää rikosvyyhtiä. Oikeudenkäynti jatkuu mahdollisesti huhtikuun puoliväliin saakka.

Käräjäoikeus katsoi, että vuonna 1972 syntynyt Tero Holopainen on järjestön tosiasiallinen johtaja. Käräjäoikeus tuomitsi hänet 9 vuoden ja 8 kuukauden vankeusrangaistukseen muun muassa kolmesta törkeästä huumausainerikoksesta sekä useista muista rikoksista.

Myös syyttäjät valittivat Holopaisen tuomiosta. He vaativat hovioikeudessa Holopaiselle sekä kahdelle muulle vastaajalle 13 vuoden vankeusrangaistusta.

Syyttäjien mukaan Holopaisen vallasta järjestössä kertoo esimerkiksi se, että hän on määrännyt jäsenille huumeiden käyttökieltoja ja virtsakokeita. Toimenpiteiden tarkoituksena oli syyttäjän mukaan pitää kerhon jäsenet toimintakykyisinä tekemään rikoksia.

Rangaistuksia kovennettiin rikollisjärjestön jäsenyyden takia

Hovioikeuteen on Holopaisen lisäksi valittanut parikymmentä muuta vastaajaa. Hovioikeudessa asian käsittelylle on varattu 33 istuntopäivää ja kymmenen varapäivää.

United Brotherhood on kielletty rikollisjärjestö

United Brotherhood perustettiin vuonna 2010, kun rikollisryhmät Rogues Gallery, Natural Born Killers ja M.O.R.E (Me olemme rikollisten eliittiä) yhdistyivät. Parhaillaan on kesken erillinen oikeusprosessi United Brotherhoodin lakkauttamisesta.