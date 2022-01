Heidi Elo vaihtoi kokista koronapotilaiden hoitajaksi: "Välillä on työvuoroja, jolloin ei ole kuin pari vakituista töissä"

Nuoruuden Elo vietti Säkylässä Satakunnassa, nykyään hän on töissä Kanta-Hämeen keskussairaalassa Hämeenlinnassa.

Työpaikallaan koronapotilaiden osastohoidossa Elo on huomannut pyöröoviefektin.

– Ei ovi ehdi mennä kiinni ennen kuin seuraava jo lähtee. Olen nähnyt, että ollaan viikko ja kaksi, ja todetaan, että ei pysty. On pieni määrä kollegoja, jotka pysyvät. Välillä on työvuoroja, jolloin ei ole kuin pari vakituista töissä. Kaikki muut ovat varahenkilöstöä, tosin jo tutuksi tulleita, kertoo Elo.

Hoitotyö on ollut hänelle pitkään tärkeää. Hän pitää merkityksellisenä, että pystyy parantamaan ihmisten oloa ja olemaan heidän kanssaan.

– Ihmiset ovat apumme varassa. Koronapotilaiden hoito on kuitenkin ollut rankkaa. Välillä ei näe eteensä, kun silmänpohjat ovat täynnä hikeä suojavarusteiden takia.

Elo toivoo enemmän palkkaa ja arvostusta, mutta aikoo jatkaa hoitotyössä. Hän ihmettelee, kuka pystyy elämään päiväpalkalla. Vuorotyö ja vuorotyöstä tuleva korvaus on se, millä hän selviää.

Alan vaihto jää vielä usein ajatuksen tasolle

Pääluottamusmies Jaana Rönnholm pitää hoitajapulaa vakavana asiana. Palkkoja on korotettava. Arkistokuva.

– Monen mielessä on alanvaihto, mutta se saattaa jäädä ajatuksen tasolle. Sairauspoissaoloja on kuitenkin joka päivä jokaisessa kohteessa useita kappaleita. Kaikissa vanhustenhoitoyksiköissä eivät täyty vanhustyön hoitajamitoitukset, tai ne täyttyvät juuri ja juuri. Kun yksi hoitaja on vuorosta pois, se tuntuu työn raskautena ja lisääntyneenä työn määränä.