Tältä näyttää Helsinkiin tänään avattu koronapotilaiden varasairaala – Yle vieraili osastolla

Herttoniemen sairaalan tiloihin Helsinkiin avattiin tänään koronapotilaille tarkoitettu osasto. Samankaltainen osasto on toiminut aiemmin Laakson sairaalassa, missä oli tänä aamuna 104 koronapotilasta.

Pääkaupungin osuus koko maan koronatartunnoista on nyt noin neljännes. Maanantaina päivitettyjen lukujen mukaan Helsingissä tartuntojen määrä on 76 560, josta uusia tartuntoja on 1 179.