Talven pakkasennätys rapsahti rikki viikonloppuna Enontekiöllä – Lapissa on ollut tänä talvena tavallista kylmempää, tiistaina lauhtuu

Enontekiön lentoaseman virallisella mittauspisteellä oli lauantaiaamuna pakkasta 35,7 astetta. Se on kuluvan talven pakkasennätys.

Talven edellinen pakkasennätys on peräisin itsenäisyyspäivältä. Silloin Muoniossa mitattiin –35,2 astetta.

Kuluva talvi on ollut Lapissa tavanomaista kylmempi, kertoo Ilmatieteenlaitoksen meteorologi Ville Siiskonen .

– Havaintoasemasta riippuen joulukuun ensimmäisestä päivästä alkaen lämpötila on ollut koko Lapissa keskimäärin 3–4 astetta tavanomaista kylmempi, hän kertoo.

Rovaniemen lentoasemalla, jossa mittaustilastoja on koottu 63 viimeisen vuoden ajalta, keskilämpötila on ollut joulukuun ensimmäisestä päivästä lähtien –11,5 astetta. Se on 3,4 astetta kylmempi kuin tyypillisesti.