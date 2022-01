57-vuotias Heli Laulumaa-Koistinen kokeili hoitoalaa ja saa siitä nyt ammatin – Savossa hoitajapulaa on paikattu viemällä koulutus pikkukuntiin

Lähihoitajista on valtava pula ympäri Suomen. Pohjois-Savossa tilannetta on lähdetty ratkaisemaan järjestämällä koulutusta uudella tavalla.

Savon ammattiopistolla on kampukset Kuopiossa ja Varkaudessa, mutta viimeisen kolmen vuoden aikana lähihoitajaksi on voinut opiskella myös pikkukunnissa Rautalammilla, Suonenjoella, Tervossa ja Pielavedellä sekä yli 20 000 asukkaan Siilinjärvellä.

Monella opiskelijalla hoiva-ala on ollut mielessä jo aiemmin

Lähellä järjestettyihin hoiva-alan koulutuksiin on hakeutunut pääasiassa ihmisiä, jotka ovat joskus harkinneet sote-alan ammattia itselleen, mutta ovat kuitenkin kouluttautuneet toiselle alalle. Osa on jäänyt työttömäksi, ollut kotona lasten kanssa tai elämässä on tapahtunut jokin isompi muutos, joka on laittanut liikkeelle halun opiskella uusi ammatti.