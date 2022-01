Eron keskellä olevat miehet hakevat apua someryhmistä – eniten puhuttavat ero lapsista, isyys, huoltajuus ja elatusapukysymykset

Helsinkiläinen 23-vuotias Muhtedi Al-mehsen tuli isäksi 19-vuotiaana ja hänellä on yksi lapsi. 31-vuotias Otto Hyttinen puolestaan on Helsingissä asuva neljän lapsen isä ja hän sai ensimmäisen lapsensa 21-vuotiaana. Miehet analysoivat isyyttään ja kertovat millaista on ollut keskivertoa nuoremman isän elämä. Toimittajana Jani Nivala.