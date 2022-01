Kiinan koronapolitiikka voi näkyä kauppojen hyllyillä Suomessakin – ekonomistien mukaan maan "nollatoleranssi" vaikuttaa talouteen monella tavalla

Alhaisten tartuntalukujen taustalla on Kiinan tiukka koronapolitiikka. Maa on pandemian alusta alkaen pyrkinyt tukahduttamaan kaikki tartuntaryppäät. Tartuntaluvut ovat pysyneet alhaisina, mutta "nollatoleranssin" vaikutukset ovat valtavia. Kokonaisia miljoonakaupunkeja on eristetty yksittäisten koronavirustartuntojen takia.

Globaaleihin toimitusketjuihin tulee lisää häiriöitä

Rajoitukset ovat tiukentuneet myös Pohjois-Kiinassa sijaitsevassa Tianjinin kaupungissa, jossa todettiin sunnuntaina 21 oireellista virustartuntaa. Tianjin on Pekingin lähellä sijaitseva noin 14 miljoonan asukkaan satamakaupunki, jossa on muiden muassa eurooppalaisen lentokonevalmistaja Airbusin tuotantolaitos.

Kansainvälisten yritysten Kiina-tehtävät kiinalaisten käsiin

Kiinaan matkustaminen on ollut hyvin hankalaa pakollisten karanteenijaksojen takia. Myös maan sisällä matkustaminen on rajoitettua. Tuuli Koivun mukaan tiukat matkustusrajoitukset ovat jo nyt vaikuttaneet suomalaisten yritysten toimintaan.

– Suomalaisilla ja muilla länsimaisilla yrityksillä on paljon vähemmän länsimaisia työntekijöitä Kiinassa. Asioita on jouduttu hoitamaan etänä tai kiinalaisen henkilökunnan voimin. On selvää, että työtehtäviä on siirtynyt kiinalaisille työntekijöille ja uskon tämän jatkuvan.