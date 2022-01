Luokkiinsa palanneet koululaiset eivät halua etäkouluun – Li Anderssonin mielestä valtakunnallinen etäopetussuositus ei ole välttämätön jatkossakaan

Forssassa etäopetukseen on mahdollista siirtyä parin päivän varoajalla, mutta päätös olisi jäänyt niin myöhäiseksi, että koulu oli joka tapauksessa pakko aloittaa maanantaina lähiopetuksena.

Yksi syy tähän oli se, että oppilaiden välineitä ja materiaaleja oli kouluilla. Tavoitteena on, että opetus annetaan jatkossakin kouluissa.

– Lähdemme siitä, että me pysymme lähiopetuksessa. Teemme kaiken mahdollisen, mitä kuntatasolla ja koulutasolla on mahdollista tehdä terveysturvallisuus edellä, sanoo Pynnönen.

– Mun mielestä lähikoulu on parempi. Täällä pääsee näkemään enemmän kavereita ja jos etäkoulu jatkuisi pitkän aikaa, se kävisi aika raskaaksi.

Suuri osa oppilaista on saanut kaksi rokotetta

Forssan keskuskoulun rehtorin Jari Marjamäen mielestä lähikontaktit ovat nyt riski yhtä lailla koulussa kuin harrastuksissa ja kaupassakin. Hänen mukaansa riski lähiopetuksessa ei ole erityisen suuri. Tilannetta auttaa se, että erittäin suuri osa oppilaista on jo saanut kaksi rokotetta.

– Lapsilla omikronin tartuttavuus on ollut tosi pieni ja he saavat tautia heikosti. Totta kai lähikontakteissa on aina riski, mutta se ei ole koulussa mikään suuri riskitekijä.