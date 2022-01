Hoivapalveluyritykset irtisanovat sopimuksia hoitajapulan takia – Päijät-sote aikoo lyhentää hoitoaikoja

Jo kolme yksityistä hoivapalveluyritystä on irtisanonut asiakassopimuksiaan Päijät-Hämeessä tammikuun aikana. Syynä on alati vaikeutuva hoitajapula.

Tämä ei ole tullut yllätyksenä. Hoitajapulasta on varoiteltu vuosikausia. Viime kesä oli Soinin mukaan jo vaikea ja nyt vuoden alussa tilanne on pahentunut jälleen. Päijät-Sotelle tuottaa palveluita parikymmentä yksityistä hoivapalveluyritystä. Hoivaa tarvitsevia kotihoitoasiakkaita on noin tuhat. Noin 40 prosenttia on yksityisten yritysten hoidettavana.