Esikuntapäällikkö: "Valtaosa sairastuneista on lieväoireisia" – Panssariprikaatin arki pyörii nyt pitkälti koronan ehdoilla

Koronatilanne on nyt huono kaikissa Puolustusvoimien joukko-osastoissa, myös Panssariprikaatissa. Koronatilanne huonontui huimasti tammikuun alussa, kun uudet alokkaat aloittivat varusmiespalveluksensa.

Panssariprikaatiin kuuluvissa Hattulan ja Riihimäen varuskunnissa on tällä hetkellä yhteensä noin 110 koronaan sairastunutta, joista noin tusina kuuluu kantahenkilökuntaan. Lisäksi varuskunnissa on eristetty noin viisi sataa koronalle altistunutta, joista noin kolmekymmentä on henkilökuntaa.