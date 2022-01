Aurakuski neuvoo autoilijaa kunnioittamaan lumiauraa – erityisesti risteysalueilla henkilöauto saattaa jäädä silmiltä katveeseen

Lumiauran kohtaaminen liikenteessä voi olla haastavaa, jos tie on kapea ja reunoilla on korkeat penkat. Lisäksi pöllyävä lumi saattaa häiritä sekä autoilijan että aura-auton kuljettajan näkyvyyttä.

Kokkosen työpäivä on alkanut neljältä ja aamun ensimmäiset tunnit hän on kuskannut kuormia lumenkaatopaikalle. Liikennettä on vähemmän öisin ja kunnossapitokalustolla on tilaa liikkua.