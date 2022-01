Porin kaupungin johtoporras kokoontui juhlimaan iskelmätähteä välittämättä yksityistilaisuuksien rajoituksista

Porin kaupungintalolla on järjestetty maanantaina lounastilaisuus kulttuurineuvokseksi nimetyn iskemätähti Eino Grönin kunniaksi. Tilaisuudessa ei ole sosiaalisessa mediassa leviävän kuvan (siirryt toiseen palveluun) perusteella noudatettu hallituksen suositusta, että yksityistilaisuuksiin osallistuisi enintään viisi oman perheen ulkopuolista henkilöä.

Kansanedustaja Petri Hurun (ps.) Facebookissa (siirryt toiseen palveluun) jakamassa kuvassa on Hurun itsensä lisäksi seitsemän ihmistä, muun muassa iskelmätähti Grön, Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen , kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Laulainen (sd.), valtuuston puheenjohtaja Mari Kaunistola (kok.) ja kaupunginhallituksen jäsen Tapio Furuholm (vas.).

Porilaisministeri ohjeisti tiukasti – Pori noudatti toisia ohjeita

Porilainen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi perjantaina tiukoista koronarajoituksista (siirryt toiseen palveluun) . Tavoitteena on estää koronatartuntojen leviämistä. Kiuru toimi kesään saakka Porin kaupunginvaltuuston puheenjohtajana.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Laulainen kertoo Ylelle, että tilaisuudessa on noudatettu Satakunnan sairaanhoitopiirin eli Satasairaalan antamia suosituksia.

– Olemme tänä aamuna tarkistaneet, että virallinen aluehallintoviraston suositus on enintään kymmenen ihmistä. Lounaalla oli reilusti tilaa ja kaunis kattaus. Tunnelma oli hyvä, Laulainen sanoo.

Puheenjohtaja suosittelee rokotteita

– Ongelma on, jos koko ajan tulee uusia määräyksiä. Mutta ymmärtää sen, että tilanteen pahenemisen takia kontakteja on rajoitettava. Kaupunginhallituksen kokoukset on meillä siirretty etäkokouksiksi, Laulainen sanoo.