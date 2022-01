Kirjeenvaihtajalta: Kazakstanin mellakat vahvistavat Venäjän asemaa ja saavat Putinin tarrautumaan yhä tiukemmin valtaansa

Ennen Kazakstanin tapahtumia Kollektiiviseksi turvallisuusjärjestöksi kutsuttu sotilasliitto ODKB ei ole juuri ylittänyt kansainvälistä uutiskynnystä. Nyt järjestö on käynnistänyt Kazakstanin presidentin Kasym-Žomart Tokajevin pyynnöstä ensimmäisen sotilasoperaationsa koko 20-vuotisen olemassaolonsa aikana.

Venäjän johtama sotilaallinen väliintulo auttaa Tokajevia pysymään vallassa, kun Kazakstanissa puhjenneet väkivaltaisuudet on saatu kuriin. Tilanne hyödyttää myös Venäjää.

Kreml pystyy vastaisuudessa luottamaan pelastamansa Tokajevin uskollisuuteen ja kasvattamaan vaikutusvaltaansa Kazakstanissa. Putinille operaation onnistuminen on vähintään yhtä tärkeää myös sotilasliiton roolin kasvattamiseksi.

Venäjällä on suuria suunnitelmia kehittää Kollektiivista turvallisuusjärjestö ODKB:ta neuvostoaikaisen Varsovan liiton korvaajaksi ja vastapainoksi läntiselle sotilasliitto Natolle. Tähän asti ODKB on ollut pelkkä paperitiikeri, joka ei ole kyennyt yhteistyöhön tosipaikassa jäsenmaidensa kanssa. Venäjän lisäksi sotilasliittoon kuuluu tällä hetkellä Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia ja Tadžikistan.

ODKB on päässyt pienen mutta merkittävän askeleen eteenpäin kunnianhimoisissa suunnitelmissaan, kun se omien sanojensa mukaan suorittaa Kazakstanissa "kansainvälistä rauhanturvaoperaatiota".

Kazakstanin Tokajev on kiitellyt vuolaasti Putinia venäläissotilaiden lähettämisestä rauhoittamaan "vallankaappausyritykseksi" ja "Kazakstanin vastaiseksi terroristiseksi sodaksi" kutsumaansa tilannetta.

Tokajev on korostanut maan ulkopuolelta tulleiden terroristien ja rikollisten osuutta maansa sekasortoon, mutta kärjistyneiden levottomuuksien taustalla näyttää olevan ennen kaikkea maata johtavien klaanien valtataistelu.

Kasym-Žomart Tokajev on toiminut Kazakstanin presidenttinä maaliskuusta 2019 alkaen, mutta kuliseissa maata on johtanut senkin jälkeen hänen edeltäjänsä.

Itsevaltaisen naapurimaan vallanvaihtoa on seurattu Venäjällä mielenkiinnolla. Nazarbajevin luopumista presidenttiydestä on jopa pidetty jonkinlaisena mallina sille, kuinka Putin voisi siirtää valtansa seuraajalle.

Presidentti Tokajev on kammennut Nazarbajevin ulos maan vaikutusvaltaisen turvallisuusneuvoston johdosta. Perustuslailla "kansakunnan johtajaksi" nimetty Nazarbajev on hävinnyt täysin julkisuudesta, eikä hänen olinpaikastaan ole varmuutta. Nazarbajevin läheisin liittolainen ja maan tiedustelupalvelun johtaja Kärim Mäsimovin on puolestaan pidätetty epäiltynä maanpetoksesta.