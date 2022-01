THL:n ylilääkäri Helve pitää kouluille esitettyjä rajoituksia tehottomina: "Koulu ympäristönä ei ole se paikka, missä epidemian moottori sijaitsee"

Karanteenisuunnitelmissa ongelmana on myös se, että suurten kaupunkien osalta niitä ei päästä enää toteuttamaan. Tänään 12 Uudenmaan kuntaa, Helsinki mukaan lukien, päättivät ettei esimerkiksi kouluissa tai työpaikoilla altistuneita enää aseteta karanteeniin .

– Ajatus siitä, että kouluissa karanteeneista pidettäisi kiinni tällä tyylillä, joka johtaa lähtökohtaisesti etäkouluun sitä varten, että meillä on tartuntoja niin paljon. Jos yksittäinen henkilö luokassa aikaansaa luokan karanteenin, niin ajatellaan että tällä on yhtä suuri vaikutus kuin etäkoululla.

– Monesta paikasta on kokemuksia, että se on toteutettavissa. Me ei esitetty sitä pysyväksi ratkaisuksi, Varhiala puolustautuu.