Eränkävijöiden tuotantoyhtiö myi kaksi tv-sarjaa Amerikoihin ja Kiinaan – tuottaja Teemu Hostikka: "Cannesissa on saanut juosta"

Eränkävijät-sarjan kansainvälinen versio Love of the Wild sekä matkustus- ja taikasarja Magic of Lapland on myyty maailman suurimmille sisältömarkkinoille. Oululaisen luovan talon NTRNZ median tuottamia sarjoja esitetään tänä vuonna sekä Kiinassa että Pohjois- ja Etelä-Amerikassa.

Love of the Wild on kansainvälinen versio Eränkävijät-sarjasta, ja se on nyt myyty levitykseen Kiinassa. Kuvassa Stefano Percino auttaa poikaansa Pietroa Matterhornin huipulle. Kuva: Marco Spataro