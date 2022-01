Omaiset haluavat lakimuutoksen Suomen päihdehoitoon ja tasa-arvoisen takuun hoitoonpääsystä: "Turhia kuolemia on paljon"

Joukko päihdesairaiden läheisiä on tehnyt kansalaisaloitteen päihdehuollon parantamisesta Suomessa. Kansalaisaloitteen tavoitteena on, että päihdesairauden hoitoa uudistetaan lainsäädännön avulla.

– Päihdekuolemat ovat merkki siitä, että nyt pitäisi reagoida voimakkaasti. Usein peruste on se, että kunnollinen hoito on niin kallista, mutta kuinka kalliiksi nykyinen tilanne tulee, jossa päihteidenkäyttäjä saa yhden hoitojakson silloin ja toisen tällöin, kysyy kouvolalainen Päivi Laurén-Väre .

– Monesti päihteidenkäyttäjä sairastuttaa koko lähipiirin. On työkyvyttömyyttä ja muita sairauksia, sillä huoli on niin valtava, sanoo Päivi Laurén-Väre.

Helpompaa ja katkematonta hoitoa

– Tärkeintä on, että hoitoon pääsy olisi helpompaa ja hoito olisi katkeamatonta. Lisäksi läheisiä pitäisi kuunnella enemmän, sillä he ovat ihmisiä, jotka näkevät, miten päihteidenkäyttäjä arjessaan pärjää, kertoo Laurén-Väre.

Kansalaisaloite päihdesairauksen hoidosta on nähtävillä on kansalaisaloite.fi-palvelussa. (siirryt toiseen palveluun)Nimien keräys on aloitettu vuoden alussa ja aloite on kerännyt toistaiseksi hieman alle kolme tuhatta kannatusilmoitusta.