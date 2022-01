Hallitukselle avoin kirje Lapin matkailuyrittäjiltä: Ravintolasulku johtaisi kansainvälisen matkailun loppumiseen

Lapin matkailuelinkeinojen liitto (LME) on erittäin huolissaan suunnitelmista sulkea ravintola t koronatoimena jopa kokonaan. Liitto vetoaa hallitukseen avoimella kirjeellä.

Matkailuyritykset vetoavat siihen, että maahantulorajoitusten myötä ulkomaalaisilla matkailijoilla on todettu vain vähän koronatartuntoja, ja THL:n riskiluokituksissa ruokaravintolat ovat vähäisen tartuntariskin alueita.

– Lapin sairaanhoitopiirin alueella on todettu vain vähän tartuntoja kansainvälisillä matkailijoilla ja trendi on laskeva johtuen juuri asetetuista tiukoista maahantulorajoituksista sekä siitä, että näillä matkailijoilla on hyvin vähän kontakteja ulkopuolisiin ja tartuntariskejä pystytään minimoimaan varsin tehokkaasti, LME kirjoittaa.