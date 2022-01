Biovoimalan päästöistä ja vedystä tehtiin onnistuneesti polttoainetta Keravalla – se on uusi ja tarpeellinen keino ilmastokriisin hillitsemisessä

Neljä konttia keravalaisen energialaitoksen pihalla on ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun eturintamassa. Niissä on syksyn aikana testattu useita teknologioita, joita ihmiskunta tarvitsee voimistuvan ilmastokriisin hillitsemiseen.

Suurin uutinen on se, että suomalaiselta suolta löytyneillä mikrobeilla voi tehdä biovoimalan hiilidioksidista ja vedystä synteettistä metaania. Sillä voi korvata ilmastonmuutosta kiihdyttävää fossiilista maakaasua.

– Olemme erittäin tyytyväisiä tuloksiin. Meidän käsityksemme on, että vastaavaa pilottia ei ole missään päin maailmaa tehty, sanoo tuotekehitysjohtaja Anni Alitalo Q Powerilta.

– Joka alalla tehdään jo paljon investointeja, eikä rahaa ole rajattomasti. Metaanin etu on se, että sitä voi käyttää sellaisenaan energialähteenä monissa olemassa olevissa laitoksissa ja kulkuneuvoissa, sanoo Annukka Santasalo-Aarnio Aalto-yliopistosta.

Metaanista on mahdollista jatkojalostaa myös muita polttoaineita.

Ensin otetaan talteen energiantuotannossa syntyvää hiilidioksidia

Yksi vaihtoehto on varastoida hiilidioksidi esimerkiksi tyhjennettyihin maakaasukenttiin, mutta varastointiin liittyy monia kysymysmerkkejä.

Pilottilaitoksessa hiilidioksidia otettiin savukaasuista savolaisen CarbonReUse-yhtiön laitteella. Ison laitoksen teknologiavalinta on vielä auki.

Vetyä saadaan vedestä, mutta siihen tarvitaan paljon sähköä

Elektrolyysin periaate on tunnettu jo pitkään. Siinä vesi pilkotaan hapeksi ja vedyksi.

Keravalle suunnitellun laitoksen elektrolyysissä sähköstä reilut 60 prosenttia muuttuisi vedyn kemialliseksi energiaksi. Keravan etu on se, että suurin osa hukkalämmöstä saadaan kaupunkilaisten koteihin. Vajaat 30 prosenttia sähköenergiasta saadaan näet kaukolämmöksi. Sähköenergiasta kymmenen prosenttia menee kokonaan hukkaan.

Vähäpäästöisen vedyn tuottamista kehitetään erityisen kiivaasti siksikin, että se on avain terästuotannon päästöjen vähentämiseen. Teräksen valmistus taas on yksi suurista ilmastoa lämmittävistä teollisuudenaloista.

Suolta löydetyt mikrobit yhdistävät hiilidioksidin ja vedyn puhtaammaksi polttoaineeksi

Vaikka vedylle on käyttöä myös sellaisenaan ja hiilidioksidia voi ainakin periaatteessa varastoida, Keravalla niistä tehdään synteettistä metaania. Myös maakaasu ja biokaasu ovat metaania. Tässä tapauksessa sitä ei porata maan syvyyksistä tai tehdä biojätteestä, vaan tuotetaan keinotekoisesti eli synteettisesti.

Keravan pilottilaitoksella talteen otetun hiilidioksidin laatu on tärkeää siksi, että se on näiden mikrobien ruokaa. Esimerkiksi happi olisi niille myrkkyä.

Ympäristöystävällisempää, mutta ei päästötöntä polttoainetta

Q Power sanoo tekevänsä muutoksen hyötysuhteella, joka on markkinoiden paras. Lisäksi prosessissa syntyvä lämpö voidaan Keravalla käyttää kaukolämmön tuotantoon. Eivätkä fossiiliset polttoaineetkaan synny ilman häviöitä.

Mutta sekin on ympäristön kannalta parempi ratkaisu kuin se, että Keravan laitoksen hiilidioksidi päästetään ilmaan ja lisäksi laivaan porataan fossiilista polttoainetta maan uumenista.

Ympäristöystävällisyys riippuu lopulta siitä, mistä energialaitoksen kattilassa palava puu on peräisin ja kuinka puhdasta on metaanilaitoksen käyttämä sähkö. Vähäpäästöisen sähkön riittävyys on yksi syy sille, että vedyllä tai siitä valmistetuilla polttoaineilla voi korvata vain osan fossiilisten polttoaineiden nykykäytöstä.