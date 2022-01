Lähihoitajaksi opiskeleva Tiia Himanen, 18, arvostaa alaansa: "Saamme olla ikääntyneille päivän ainoa ihmiskontakti"

Jatkuvasti julkisuudessa vellova keskustelu hoitajapulasta on Himasen mukaan raskasta. Alan opiskelijoille pitäisi antaa opiskelurauha.

– Voisi lisätä ihmisten tietoisuutta siitä, kuinka arvokasta työtä teemme. Meillä on hirmu suuri vastuu. On kurjaa kuulla, kun ihmiset puhuvat lähihoitajan työstä, että se on vain ikääntyneiden syöttämistä ja vaipan vaihtoa.