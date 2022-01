Liittyy kohuttuun rengasvilppiin ja epäiltyyn sisäpiiritietoon: oikeudenkäynti Nokian Renkaita ja entisiä avainhenkilöitä vastaan alkoi käräjillä

Nokian Renkaat kertoi lokakuussa 2020 pörssitiedotteessa (siirryt toiseen palveluun) , että sen aiempia avainhenkilöitä vastaan on nostettu syytteitä. Yhtiön mukaan syyttäjä vaatii myös enimmillään 850 000 euron yhteisösakon määräämistä Nokian Renkaille.

Taustalla rengastestit

Tunnettuja nimiä syytettyinä

Yhtiön mukaan tiedottamisrikoksesta syytteessä ovat vuosina 2015–2016 yhtiön toimitusjohtajana työskennellyt Ari Lehtoranta sekä viisi silloisen hallituksen jäsentä. Heistä kaksi on yhä hallituksessa.

Lehtoranta toimi syytteen noston aikaan Caverionin toimitusjohtajana, mutta on sittemmin jättänyt kyseisen tehtävän.

Helmikuussa 2018 Nokian Renkaiden silloinen toimitusjohtaja Hille Korhonen sanoi, että säädöksiä on noudatettu. Korhonen on yksi syytteen saaneista. Hän on yksi vuosina 2015–2016 Nokian Renkaiden hallituksen jäsenenä toimineista.