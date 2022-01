Tampereen robottibussin kyytiin pääsee huomenna – kokeilu jatkuu maaliskuun puoleen väliin saakka

Tavoitteena on selvittää, voivatko robottiautot toimia tulevaisuudessa osana julkista liikennettä.

– Ajoneuvojen määrää on tarkoitus lisätä pikkuhiljaa. Nyt niitä on kaksi ja näillä mennään maaliskuun puoleen väliin asti. Keväällä meille tulee vähän utopistisemman näköinen sukkulabussi ja syksyllä kolme lisää. Uskoisin, että vuonna 2023 määrä tästä vielä kasvaa, sanoo Jussi Suomela Sensible 4 -yhtiöstä.