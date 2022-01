Suomalaisissa suuryrityksissä iso käänne: Usko kasvuun ja Suomeen vahvoilla, mutta hallitus saa armottoman tuomion

Suomalaisten suuryritysten kasvuhalukkuus on noussut ennätyssuureksi keskellä koronakriisiä.

Kasvua tavoittelevien yritysten osuus on kaksinkertaistunut vuodessa. Ennen pandemiaa kasvua tavoitteli enimmilläänkin alle kolmannes.

OP on teettänyt vuosittain kyselyn suuryritysten johdolle kymmenen vuoden ajan.

OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi arvelee, että talouspolitiikan arvostelun ytimessä on näkemys siitä, että julkinen velka on kulunut arkimenoihin eikä pidempiaikaiseen tulevaisuuden rakentamiseen.

– Laajentumishaluisten yritysten määrä on tuplaantunut vuodessa ja on historiallisen korkealla tasolla. Tämä on tutkimuksen suurin anti ja positiivinen asia, sanoo OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi.