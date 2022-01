Helsinkiin eksyneen mysteeripeuran arvoitus sakenee – lahtelainen luontoharrastaja saattoi kuvata otuksen joulukuussa Päijänteellä

Helsingissä viikonloppuna kiinniotettu poron kaltainen eläin saattaa olla sama yksilö, joka aiemmin harhaili Päijänteen Asikkalanselällä. Eläin on nyt Korkeasaaressa hoidettavana, ja sen laji on vielä tunnistamatta. Kyseessä on joko poro tai metsäpeura.