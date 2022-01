Kunniaan liittyvään väkivaltaan haetaan apua yhä useammin – keskustelemalla voitaisiin katkaista ylisukupolvinen kierre

Kunniaan liittyvän väkivallan hoito Suomessa on keskittynyt toistaiseksi uhreihin, mutta nyt apua saavat myös tekijät. Ylisukupolvinen tapa kunniaväkivallasta jatkuu, jos tekijöitä ei tavoiteta.

Hanke tarjoaa keskusteluapua kunniaväkivaltaa jo tehneille. Tukea tarjotaan myös sellaisille maahanmuuttaja- ja romanitaustaisille henkilöille, joilla on kohonnut riski käyttää kunniaan liittyvää kontrollia tai väkivaltaa. Kunniaksi -hanketta rahoittaa oikeusministeriö.

Projektikoordinaattori Merja Kankare ja projektityöntekijä Doaa Al-Shmes työskentelevät DIDAR:ssa, joka on osa Setlementti Tampere ry:n Väkivalta- ja kriisityön yksikköä. DIDAR työskentelee niiden Suomessa asuvien maahanmuuttajayhteisöjen ja henkilöiden kanssa, jotka voivat kohdata kunniaan liittyviä haitallisia perinteitä. Uuden hankkeen tarkoituksena on syventää työtä aiheen parissa.

– Yleensä siellä taustalla on hyvä ajatus. Voi olla ajatus siitä, että suojellaan joltakin pahalta. Eikä ajatella, että toiminnassa olisi jotain poikkeavaa. Etteivät kaikki toimi tai ajattele samalla tavalla kuin sinä.

– Kyllähän se on todella pelottava hetki kasvattajalle, äidille tai isälle, kun tulee niin erilaiseen kulttuuriin. Kaikki, mitä olet opettanut, onkin lähes eri tavalla. Sama voi olla myös puolisoiden välillä.

Uhkailua ja kontrollointia

Kunniaan liittyvään väkivaltaan liittyy vahvasti kontrolli ja painostus. Puoliso voi esimerkiksi vaatia vaimoaan ilmoittamaan koko ajan missä hän on. Vanhempi voi rajoittaa nuoren elämänpiiriä.

– Hän on omassa mielessään ajatellut, että se on huolehtimista ja välittämistä. Ja kun sitä kontrollin tunnetta on puhuttu auki hänelle, niin sitten saattaakin havahtua sen haitallisuuteen, Kankare kuvailee.