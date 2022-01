Erika Tilander, 19, sai tarpeekseen syömishäiriöstä ja otti elämänsä omiin käsiinsä – se ei ole helppoa maailmassa, jossa naisen keho on kohde

Erika Tilander harjoittelee tanssiaskelia vanhojenpäivää varten muiden nuorten kanssa helsinkiläisen Ressun lukion salissa. Hän odottaa kovasti tanssiaisia: hän on hankkinut viininpunaisen juhlamekon, ja aika on varattu kampaajalle.

Kun tanssiharjoituksessa vaihtuu pari, uusi partneri laskee kätensä Tilanderin selälle. Nuori mies sävähtää hieman, kun tuntee, miten laiha Tilander on.

Helmikuussa 2020 Tilander on jälleen syömishäiriönsä aallonpohjassa. Sairaus saa hänet rajoittamaan syömistään ankarasti, mutta välillä hän suorastaan ahmii ruokaa. Syömiseen ja liikuntaan liittyvät tiukat säännöt hallitsevat hänen elämäänsä.

Tanssiparin reaktio palauttaa Tilanderin mieleen muiston, jonka hän on pyrkinyt unohtamaan. Myös yhdeksännellä luokalla koulun tanssiaisissa poika sävähti häntä koskettaessaan samasta syystä.

Tytär lenkkeilee salaa

Tilander on 11-vuotias, kun hänen ajatusmaailmansa alkaa pyöriä tiukasti ruokien – pääasiassa ei-sallittujen ruokien – ja liikunnan ympärillä.

Syömishäiriö on pitänyt siitä asti tytön elämää otteessaan, välillä voimakkaammin, välillä hieman höllemmin. Matkan varrella sairaus on myös muuttanut muotoaan. Viidennellä luokalla oireilu alkaa anorektisena syömisen rajoittamisena.

Murrosiässä Tilanderin keho muuttuu. Hän on pitempi kuin muut ikäisensä, ja siitä huomautellaan. Hän yrittää sulautua joukkoon kontrolloimalla syömistään.

Tilander joutuu lapsena hyväksikäytön kohteeksi netissä

Elämän saa jälleen kontrolliin, kun hallitsee syömistään ja treenaamistaan. Kontrolli omasta elämästä on kuitenkin illuusio. Todellisuudessa Tilander itse on syömishäiriön kontrollin alla.

Äiti vie lääkäriin ja hoitopolku alkaa

Ei-sallittujen ruokien lisäksi syömishäiriö kieltää Tilanderilta muitakin asioita, kuten lepäämisen ja kavereiden kanssa olemisen. Ne haittaisivat pakonomaista treenaamista, josta on jo hävinnyt liikunnan ilo.

Syömishäiriö on niin pitkällä, että Tilander ei pysty peittelemään sitä vanhemmiltaan. Äiti vie tytön lääkäriin. Siitä alkaa hoitopolku, jota Tilander kuvailee lähes yhtä vaikeaksi ja mutkikkaaksi kuin itse sairaus on.

Hoitoon kuuluu monia käyntejä lääkärillä, ravitsemusterapeutilla ja psykologilla. Tilander ei joudu osastohoitoon, koska hän haluaa parantua. Rakas tanssiharrastus on käynyt vaikeaksi, koska lattialla tehtävät liikkeet sattuvat laihuuden vuoksi.

Toimittajan urasta haaveileva Erika Tilander on jo ehtinyt työskennellä Pärske-lehden päätoimittajana ja kirjoittaa juttuja Helsingin Sanomiin.

Syömishäirön aalto iskee taas voimalla

On syksy 2018. Erika Tilander asuu vielä kotonaan Nurmijärvellä, mutta aloittaa lukion uudella paikkakunnalla Helsingin Ressussa. Uusi elämänvaihe jännittää häntä. Koulumatkaan kuluu päivittäin puolitoista tuntia suuntaansa. Kiirettä riittää opiskelun ja harrastusten parissa.

Itsesyytöksistä itsensä arvostamiseen

Vaikka yhdeksännellä luokalla alkanut puolentoista vuoden hoitopolku on ollut pitkä ja vaikea, Tilander on kiitollinen siitä. Se on pohjatyö, jonka varaan voi alkaa rakentaa tervehtymistä.