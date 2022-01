Meteorologilta: Kieli elää muuttuvan ilmaston mukana

Viime kesien helteinen sää on lisännyt helteeseen liittyvien sanojen tarvetta. Hietaniemen uimarannalla Helsingissä vietettiin hellepäivää heinäkuussa viime vuonna.

Kieli elää ajassa. Uusille asioille ja käsitteille syntyy jatkuvasti uusia sanoja, joita myös keksitään tarpeen tullen.

Tiesitkö, että hiilijalanjälki on yli vuosikymmenen takainen ilmaisu? Se on edelleen kovassa käytössä, sillä se on kätevä tapa kuvata sitä, miten paljon yksi ihminen, tietty tuote tai yritys tuottaa hiilidioksidia ilmakehään. Hiilijalanjäljen pienentäminen on oleellinen osa ilmastonmuutoksen hillintää.

Moni aikuinen on koulussa oppinut termin kasvihuoneilmiö, joka on edelleen voimissaan, mutta nykyään ilmiön seurauksia kutsutaan ilmastonmuutokseksi. Viimevuosina on myös yleistynyt ilmastokriisistä puhuminen.

Vuoden lopulla lisättiin jälleen uusia sanoja Kotimaisten kielten keskuksen (siirryt toiseen palveluun)ylläpitämään Kielitoimiston sanakirjaan (siirryt toiseen palveluun). Saimme käyttöömme monta uutta sanaa, jotka liittyvät muuttuvaan ilmastoon, ilmastonmuutoksen hillinnässä tarvittavaan vihreään siirtymään tai ekologiseen elämäntapaan.

Trendi on tuttu menneiltä vuosilta.

Vuonna 2014 sanakirjaan lisättiin Ilmatieteen laitoksen varoitusuudistuksen myötä termit hellevaroitus sekä tukala helle, jotka ovat sittemmin tulleet tutuiksi kesäisistä säätiedotuksista. Lieneekö samaa perua myös viestien tuojiin kohdistettu sääviha.

Edellisellä vuosikymmenellä puhuttiin myös sahasäästä, mikä ei ole ollut kovin kovalla käytöllä, mutta kuvaa hyvin tämänkin talven poukkoilevia säätiloja.

Viime vuonna sanakirjaan lisättiin helleuupumus, jota moni koki viime kesän kuumuudessa. Sitä voisi puolestaan kuvata jollain näistä muutaman vuoden takaisista termeistä: hellekupoli, käristyskupoli tai jopa helleinferno.

Talvipakkasilla käsite sai seurakseen lumi-infernon, jota vuosia sitten olisi voinut kutsua uusiotermillä häirikkölumi. Sana ei kuitenkaan ole nauttinut suurta suosiota.

Yhdysvalloissa nousi ilmastokapina, kun maa vetäytyi aikoinaan Pariisin ilmastosopimuksesta. Ilmastohätätila julistettiin puolestaan pari vuotta sitten Euroopan parlamentissa (siirryt toiseen palveluun), ja viime vuosina julistuksia ovat tehneet muutkin tahot, kuten Helsingin kaupunki (siirryt toiseen palveluun). Ilmastolakkoilijat ovat olleet Suomessakin näkyvästi esillä vaatimassa ilmastotekoja päättäjiltä.

Ilmastohätätila näkyy muun muassa kasvavana kiinnostuksena vähähiilisempiä kulutushyödykkeitä kohtaan, teknologian alalla puhuttiin cleantechistä jo vuonna 2013, ja muutama vuosi aiemmin degrowthista. Elämäntapavalinnoissa on viime vuosina noussut esiin lentohäpeä sekä planetaarinen ruokavalio ja ilmastodieetti. Näitä kohti auttavat muun muassa kasviliha, nyhtis sekä lautashävikin pienentäminen.

Edellämainittujen asioiden tavoitteena on pienentää kulutusta ja parhaassa tapauksessa hivuttaa ylikulutuspäivää kohti loppuvuotta. Termi on ollut käytössä jo kohta viisi vuotta, ja kokoajan päivä on siirtynyt aiemmaksi. Vuonna 2020 koronakurimus tosin siirsi päivää jopa kolmella viikolla myöhemmäksi. Koko maapallolla laskennallinen päivä oli kuitenkin jälleen viime vuonna 29.7. Suomalaiset kuluttivat osansa maapallon vuotuisista luonnonvaroista jo 10.4.

Tällä vuosikymmenellä on alettu puhua myös luontokadosta eli luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä, joka linkittyy voimakkaasti yhteen ilmastonmuutoksen kanssa. Sen yksi selvimpiä ilmentymiä on pörriäisten väheneminen, mihin muun muassa Yleisradio on tarttunut kampanjalla (siirryt toiseen palveluun), joka kannusti tekemään pörriäistekoja, kuten perustamaan hyönteisten monimuotoisuutta edistäviä niittyjä.

Ilmastonmuutoksen aiheuttamista luonnossa tapahtuvista muutoksista kertovat myös saimaannorppien avuksi lumesta kasattavat apukinokset sekä vuonna 2019 Suomen luonnossa piipahtanut ja sanakirjaankin päässyt kultasakaali.

Ehkä pysäyttävin viime vuoden uusista sanoista on ympäristösuru.

Kun jo kohta neljä vuotta täyttävä ilmastoahdistus on yhä useampien huulilla ja mielessä, on rinnalle noussut myös uusi tunnetila. Termi ei viittaa pelkästään ilmastossa vaan yleisesti ympäristössä tapahtuviin epämieluisiin muutoksiin. Sana sopii hyvin erityisesti Suomessa vilkkaana käyvään keskusteluun hakkuista, jotka ovat voineet synnyttää surun tunnetta tutun metsän kadottua.

Pahimmillaan suru on lamauttava tunne, mutta parhaimmillaan se saa ihmisen toimimaan.

Artikkelissa esiintyvää ilmastosanastoa Kasvihuoneilmiö eli maapallon ilmaston lämpeneminen lämpösäteilyä pidättävien aineiden kuten hiilidioksidin ja vesihöyryn lisääntyessä ilmakehässä. Hiilijalanjälki, hiilipaino tai ilmastopaino on yksilön tai yhteisön kulutuksen tai tuotteen valmistamisen ja sen elinkaaren aiheuttama hiilidioksidipäästöjen määrä. Vihreä siirtymä tarkoittaa hiilidioksidipäästöjen vähentämistä kiertotalouden ja uusien energiaratkaisujen avulla. Ilmausta käytetään muun muassa hallituksen kestävän kasvun ohjelmassa, joka julkaistiin keväällä 2021. Ilmastokapinaksi kutsuttiin useiden Yhdysvaltain osavaltioiden aloittamaa toimintaa Pariisin ilmastosopimuksen noudattamiseksi vastalauseena presidentti Trumpin päätökselle vetäytyä sopimuksesta. Ilmastohätätila on tilanne, jossa tarvitaan välittömiä toimia ilmastonmuutoksen vaikutusten rajaamiseksi. Cleantech eli puhdas teknologia tarkoittaa liiketoimintaratkaisuja, joissa pienillä raaka-aine- ja energiamäärillä saadaan aikaan tuotteet ja palvelut ja tuotetaan samalla mahdollisimman vähän päästöjä ja jätettä. Degrowth on aate ja toimintatapa, joka pyrkii hillitsemään talouden jatkuvaa kasvua, jotta maailma ja sen luonnonvarat säästyisivät tulevillekin sukupolville. Planetaarinen ruokavalio on huippututkijoiden kehittämä ruokavalio, joka on sekä terveellinen ihmiselle että hyväksi maapallolle. Ruokavalion suositusten mukaan tulisi syödä aiempaa vähemmän lihaa, kalaa ja kananmunia ja enemmän kokojyväviljaa, pähkinöitä, kasviksia ja hedelmiä. Ilmastodieetti on hiili- eli ilmastopainoa keventävä, entistä vähemmän luonnonvaroja kuluttava elämäntapa. Ympäristösurulla tarkoitetaan maiseman, ekosysteemin, lajin tai elämäntavan muutoksesta tai sen uhasta aiheutuvaa menetyksen tunnetta, joka voi jopa rajoittaa toimintakykyä. Lähde: Kielitoimiston sanakirja