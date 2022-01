Koulujen korona-arki meni uusiksi Helsingin seudulla – kahdeksan nopeaa kysymystä ja vastausta siitä, mitä oppilaan on syytä tietää altistuksista

Taustalla on tartuntojen määrän nopea kasvu, jonka myötä tartunnanjäljitys on menettänyt vaikuttavuutensa.

Ei välttämättä. Kotitestin tulos kannattaa hyväksyä ihan samalla tavalla kuin terveydenhuollon testin. Terveydenhuollon testejä on tällä hetkellä niin rajallisesti saatavilla, että järjestelmän kuormittamista kannattaa pyrkiä välttämään, jos suinkin mahdollista.

Ja yleisesti ottaen on joitakin ryhmiä, siis muita kuin koululaisia, joiden kotitestitulos suositellaan varmistamaan. Tarkempi ohjeistus löytyy HUSin sivuilta (siirryt toiseen palveluun) .

Tärkeintä on seurata vointia. Lähtökohta on, että oireeton lapsi voi tällaisessa tilanteessa käydä koulua normaalisti. Jos tulee lieviäkään koronavirustautiin sopivia oireita, pitäisi jäädä kotiin. Kotitestin voi hyvin tehdä, vaikka lapsi olisi oireeton. Ja jos tulos on positiivinen, siihen tulee suhtautua kuten sairauteen.