Säveltäjä ja kapellimestari Jaakko Kuusisto on kuollut

Jaakko Kuusisto on esiintynyt sekä kaikkien suomalaisten sinfoniaorkestereiden että useiden merkittävien ulkomaisten orkesterien solistina. Suomalaisorkesterit tulivat Kuusistolle tutuiksi myös kapellimestarina. Viime vuodet hän on ollut Kuopion kaupunginorkesterin ylikapellimestari.

Jaakko Kuusiston tahtipuikko on heilunut kaikkien merkittävien suomalaisorkesterien edessä. Tässä hän johtaa Indigo-oopperaa Kansallisoopperassa 2016.

Jaakko Kuusisto on säveltänyt useita orkesteriteoksia muun muassa oopperoita. Niistä rakastetuin on luultavasti Savonlinnan oopperajuhlilla vuonna 2004 kantaesityksensä saanut Koirien Kalevala. (siirryt toiseen palveluun) Kuusiston tuorein ooppera, Finlandia-palkitun kirjailijan Ulla-Lena Lundbergin teokseen perustuva Jää, sai kantaesityksensä Kansallisoopperassa tammikuussa 2019 .

Kuusisto halusi vaikuttaa yhteiskuntaan myös musiikkielämän ulkopuolella

Jaakko Kuusiston tukikohta on ollut viime vuosina Oulussa. Hän aloitti Oulun musiikkijuhlien toiminnanjohtajana vuonna 2013. Oulusta löytyi myös vaimo, Maija Kuusisto. Pari meni naimisiin vuonna 2019. Maija Kuusisto on Oulu Sinfonian intendentti. (siirryt toiseen palveluun)Molemmilla on kaksi lasta aiemmista liitoistaan.