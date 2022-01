Ensin räpsivät sähköt, kun Pekka Mattila lähti iltavuorosta haalarit päällä paloa pakoon Akaassa – tulipalosta ruskeaa vettä ja vaarallisia savuja

Myös työn jatkuminen on epävarmaa. Halli tuhoutui niin pahoin, että yritys on arvellut tuotantoon tulevan keskeytyksiä. Myös lomautuksia voi tulla.

Vaarallista savua ilmassa

Tulipalo aiheutti vielä seuraavana päivänä laajoja vaikutuksia. Akaan Lentilän alueelle annettiin tiistaina viranomaistiedote 112-sovelluksen kautta. Sen mukaan terveydelle vaarallista savua on ilmassa.

Syttymissyytä ei tiedetä

Samalla tehtaalla on ollut tulipaloja myös aiemmin, viimeksi pari kuukautta sitten. Päivystävä päällikkö Ville Naskali Pirkanmaan pelastuslaitokselta sanoo, että palojen yhteyttä tutkitaan, löytyykö jotain yhteistä syytä.

Toijala Works on metalliteollisuuden tärkeä alihankkija. Parinsadan hengen yritys on toimittanut osia ja rakenteita esimerkiksi tamperelaiselle Sandvikille. Sen mukaan on liian aikaista arvioida palon vaikutuksista.