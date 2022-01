Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä kasvaa, mutta alueiden välillä on eroja.

Esimerkiksi Varsinais-Suomessa TYKSissä potilaiden määrän kasvu on ollut maltillista: vuodeosastoilla hoidossa oli tänään 20 potilasta, joista tehohoidossa 5. HUSin alueella taas vuodehoidossa oli tänään 130 koronapotilasta joista 21 tehohoidossa.

– Totta kai täytyy olla huolissaan. Tehohoito on yksi näkökulma, mutta myös tämä vuodehoito on nyt lisääntynyt merkittävästi ja tämä haittaa koko muutakin sairaanhoitoa, toteaa vs. johtajaylilääkäri Veli-Matti Ulander HUSista.