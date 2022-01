Fazerin makeistehtaan lähtö lopettaisi vuosikymmeniä kestäneen karkinvalmistuksen Lappeenrannassa – "Kyllä se hiljaiseksi vetää"

Fazer alkaa neuvotella työntekijöidensä kanssa työpaikan mahdollisesta muutoksesta 17. tammikuuta. Muutos koskettaa koko Suomessa yhteensä 900 työntekijää. Luvussa on mukana Lappeenrannan tehtaan lisäksi Vantaan tehtaan noin 500 työntekijää.

Karkkiosaamista löytyisi Lappeenrannasta

Fazer etsii uudelle makeistehtaalle paikkaa Etelä-Suomesta. Fazer makeisten toimitusjohtaja Markus Hellström kertoi maanantaina Ylelle, että Lappeenranta on yksi vaihtoehdoista.

Vantaan makeistehtaalla Fazer valmistaa suklaata. Muu yhtiön makeistuotanto on Lappeenrannassa, jota Fazer on itse kutsunut myös Suomen karkkipääkaupungiksi.

Fazerin viestintäjohtajan Liisa Eerolan mukaan useampi kunta on ollut yhteydessä yhtiöön ja tarjonnut sijoituspaikkaa uudelle tehtaalle.

Vantaa lähti heti kilpaan uudesta tehtaasta. Kaupunki on lähettänyt Fazerille tarjouksen mahdollisista uusista tehdastonteista.

Kauppakamarin toimitusjohtaja: Etelä-Karjalalla hyvät mahdollisuudet

– Etelä-Karjala on teollisen ekosysteemin maakunta. Meillä on pitkä perinne jalostustoiminnasta ja tuotannollisesta toiminnasta. Se on aikalailla suuri arvo, kun yritys miettii sijaintipaikkapäätöstään, Peltonen pohtii.