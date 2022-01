Satoja iskelmiä sanoittanut Sinikka Svärd tuskastuu laiskoista riimeistä: "Sellaisia sanoituksia suorastaan ärsyttää kuunnella"

Sanoittaja Sinikka Svärd on sanoittanut 1990-puolivälistä lähtien satoja suomalaisia iskelmiä, ja sen ohessa myös lasten- ja kuorolauluja. Hän on yksi Suomen harvoista täyspäiväisistä iskelmäsanoittajista. Hän on kirjoittanut hittejä muun muassa Katri Helenalle, Johanna Kurkelalle, Antti Ketoselle, ja Lauri Tähkälle.