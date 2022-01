Traaginen tarina vai urbaani legenda? Turun Aurajoessa majailevan joutsenen kerrotaan surevan sinne menehtynyttä puolisoaan

Sen verran huomiota lintu on kuitenkin herättänyt jo useampana vuotena, että siitä on tehty Turun Eläinsuojeluyhdistykselle (TESY) jo useampia ilmoituksia.

– Me olemme yrittäneet siirtää sitä Naantaliin Ukko-Pekan sillan alle, missä on koko talven vapaata vettä, mutta se palaa takaisin kahdessa päivässä. Joutsen tuntee selvästi vetoa Aurajokeen, vaikka Ukko-Pekan sillalla olisi tarjolla rauhallisempi paikka.

– Me ihmiset olemme nopeasti tuomitsemassa, että vain meillä on tunteet ja tunnemme kaipuuta, mutta kyllä me tiedämme, että eläimilläkin on tunteita ja suuri sosiaalinen elämä.