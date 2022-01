Oikeus: Porilainen pariskunta syyllistyi lapseen kohdistuneisiin törkeisiin seksuaalirikoksiin – tuomio mielentilatutkimuksen jälkeen

Satakunnan käräjäoikeus on antanut välituomion porilaiseen pariskuntaan kohdistuneista seksirikossyytteistä .

Noin kolmikymppinen pariskunta on ollut syytteessä törkeistä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Oikeus katsoo, että mieheen kohdistuneet syytteet pitivät paikkansa ja naisenkin osalta syytteet todettiin oikeiksi lähes sellaisenaan.

Käräjäoikeus käsitteli syytteitä salaisina. Julkisessa selosteessa avataan tekojen luonnetta jonkin verran. Teoilla on ollut yksi uhri.

Törkeitä tekoja, pitkä kesto

Mies on pääosin tunnustanut teot mutta muun muassa kiistänyt joidenkin tekojen alkaneen ennen vuotta 2021. Nainen on tunnustanut pahoinpitelyn ja vapaudenriiston mutta kiistänyt seksuaaliset teot. Nainen on myöntänyt tienneensä miehen seksuaalisista teoista uhria kohtaan.