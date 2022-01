Analyysi: Aluevaalit paljastavat puolueista erikoisia yhtäläisyyksiä – keskusta kertoi, mitä sote-piste tarkoittaa, vasemmistoliitto ja vihreät tulistuivat kikystä

Vihreiden vt. puheenjohtajalla Iiris Suomelalla että keskustan puheenjohtajalla Annika Saarikolla on sama perusidea siitä, että palveluiden saatavuutta voidaan parantaa hyödyntämällä paikkakunnalta toiselle liikkuvia lääkäreitä tai psykologeja. Vastaanottoja voidaan helpottaa hyödyntämällä digi-palveluja entistä enemmän.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson lupasi alueiden lähipalveluiden säilyttämistä yhtä hanakasti kuin keskusta, jonka kärkiteemana lupaus jokaisen kunnan omasta sote-pisteestä on ollut jo kesästä lähtien.

Kiky kaivettiin naftaliinista

– Ilman rahaa työvoimapula ei ratkea. Meidän vastuumme on tehdä vastuullista talouspolitiikkaa, vaikka palkkaratkaisut tehdäänkin työmarkkinapöydissä, sanoi Suomela.

Erojakin löytyy – Vihreiden ydinteesinä mielenterveyspalvelut

Tenttivuoron aloittanut vihreät on vaaliasetelmassa muita tukalammassa tilanteessa, koska 21 alueen vaaleissa ei ole mukana puolueen ydinkannatusaluetta Helsinkiä.

Suomelalle vaalikampanjan vieminen kunnialla läpi on tärkeä näytön paikka.

Vihreiden tavoite on, että jokaisella alueella päästään vähintään kuntavaalitulokseen eli 10,6 prosenttiin. Se olisi iso voitto, sillä vihreiden kannatus Ylen joulukuisessa mittauksessa oli 7,6 prosenttia. Suomela luottaa siihen, että vihreiden kannatus on aikaisemminkin parantunut "gallupeista".

Vihreät on painottanut myös aluevaalien epäpoliittisuutta – sen mukaan puoluekisaa tärkempää on sote-uudistuksen sisältö eli palvelujen parantaminen.

Borgin mukaan aluevaalien silmiinpistävä piirre on se, että ehdokkaissa on puolueiden omien politrukkien sijaan erityisen paljon sote-alan asiantuntijoita.

Andersson poistaisi Kela-korvaukset

Kannatusmittauksessa vasemmistoliitto on hitusen verran vihreitä edellä ja se kisaa näillä näkymin vaalituloksen viidennestä sijasta.

Vasemmistoliitolle sote-uudistuksen keskeisin tavoite on tasa-arvoistaa terveys- ja sosiaalipalveluita niin, että pienituloisilla olisi matalampi kynnys hakea ja saada apua. Yksi keino on asiakasmaksujen poistaminen eli maksuttomat palvelut.

Anderssonin mukaan Kela-korvauksen tasoa on nipistetty niin, ettei se isoimillaankaan – noin satasella – auttaisi pienituloisten pääsyssä yksityiselle puolelle hoitoon tai hoivaan.

Vihreiden tavoin vasemmistoliitto antaisi maakunnille verotusoikeuden ja on valmis ohjaamaan rahaa sote-ammattilaisten palkkojen nostamiseen alan työvoimapulan hillitsemiseksi.

Keskusta käy toiveikkaana vaaleihin

Vaikka toive toteutuisi, ollaan vielä kaukana puolueen päävastustajasta kokoomuksesta, joka on yli 21 prosentin suosiollaan kannatusmittauksen selkeä ykkönen.

Keskustan kampanjan ytimessä on ollut kesästä asti joka kunnan oma sote-piste. Puolueen nimittämä päävastustaja kokoomus taas on painottanut, että joka kunnan erillistä sote-keskusta tärkeämpää olisi se, mitä palveluita alueilla on.