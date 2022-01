Kuntajohtaja saa kenkää yhä useammin – riitaisessa Pyhärannassa vaihtuu kunnanjohtaja kuudetta kertaa lyhyen ajan sisällä

Riidelty on ja usein

Pyhäranta on riitaisan kunnan maineessa. Pienessä 2 000 asukkaan kunnassa on viime vuosina riidelty erityisesti tuulivoimasta ja päiväkodista .

Sitoutumatonta Yhteistä Pyhärantaa edustava kunnanhallituksen puheenjohtaja Jyrki Nurmi sanoo, että luottamus Hiitiöön on mennyt matkan varrella. Se on monen asian summa.

– Pienillä kunnilla, kuten Pyhärannalla, on vaikeuksia saada ihmisiä töihin. Se on vaikuttanut tässä.

Kunnanjohtajat vaihtuneet tiheään

– He syyttivät aikaisempia ryhmiä, ettei keskustella ja neuvotella. Nyt he tekevät aivan vastaavaa, enemmistöpäätöksillä junttaavat ja runnovat asiat läpi.

Jani Seikkula uskoo, että Pyhärantaan saadaan uusi kunnanjohtaja kaikesta huolimatta. – Tämä on kuitenkin hyvä kunta, jossa talous on kunnossa, hän sanoo.

Koska Yhteinen Pyhäranta -ryhmällä on valtuustossa kahden kolmasosan enemmistö, se kykenee päättämään yksin kunnanjohtajan erottamisesta. Siihen riittää, että valtuusto toteaa, ettei kunnanjohtaja nauti luottamusta. Valtuuston on vain perusteltava, miksi näin on.

Kuntajohtajien erot lisääntyneet

Pyhäranta ei suinkaan ole ainoa kunta Suomessa, jossa kunnanjohtajia on erotettu tai he ovat itse eronneet. Itse asiassa kuntajohtajien erot ovat vain lisääntyneet viime vuosina.

Kun kuntajohtajille esitetään epäluottamusta, he usein irtisanoutuvat itse eivätkä jää odottamaan valtuustokäsittelyä. Taustalla on se, että kuntajohtajilla on useimmiten johtajasopimus. Se takaa heille yleensä noin puolen vuoden palkan, mikäli he irtisanoutuvat itse.