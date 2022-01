STM:n Pohjola: Korona kuuluu yhä yleisvaaralliseksi määriteltyihin tartuntatauteihin

Takautuvasti oikeus tartuntatautipäivärahaan

– Testaamalla tunnistetaan yleisvaarallinen tauti ja karanteenilla estetään sen tarttuminen. Tämä on kirjattu tartuntatautilakiin. Pääkaupunkiseudulla kädet on osin nostettu pystyyn, kun viiveet tartunnanjäljityksessä ovat kasvaneet kovin suuriksi.

Terveysoikeuden professori veikkaa, että ennen kuin kouluissa on testaukset käynnissä, aalto on mennyt ohi

Terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen sanoo, että kun Euroopassa 1,6 miljoonaa ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen ja vaikka rokotteilla saadaankin suojaa, taudin luonne ei siitä muuksi muutu eli sikäli yleisvaaralliseksi luokittelu on yhä perusteltua.

– Laissa on harkintavaltaa, siinä on edellytys, ettei leviämistä voida muutoin estää. Tässä mielessä en jaa Varhilan näkemystä, Lehtonen sanoo.

– Jos tartuntojen määrä on kohtuullinen, mikäpä siinä silloin on tartuntoja testata ja jäljittää. Mutta kun esimerkiksi HUS-alueella oli viime viikolla 25 000 todettua tartuntaa ja todellisuudessa luultavasti 100 000, silloin realiteetit ovat joko alueen täyssulku tai rokotteisiin luottaminen.

– Virus on aika kiero, kun se pienissä määrissä leviää ja jakaantuu. Sitä on vaikeata pysäyttää, kun henkilöt tartuttavat pari päivää ennen ensioireita. Veikkaan, että ennen kuin kouluissa on testaukset käynnissä, epidemia on täällä jo käyty läpi.